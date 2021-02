Banche: Sciarrone Alibrandi (Cattolica), rivedere norme npl, più tutele a debitori' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - L'Europa deve cambiare le regole troppo rigide per gestire i crediti in sofferenza. E lo deve fare il prima possibile, altrimenti non ci sarà ripresa. A pensarlo è Antonella Sciarrone Alibrandi, giurista e prorettrice dell'Università Cattolica di Milano. "Vanno ripensate le norme Ue sui default e il cosiddetto calendar provisioning, cioè la svalutazione obbligatoria del credito dopo un certo periodo. Erano norme nate per far emergere gli npl che, prima della Vigilanza Unica Bce, le Banche tendevano a tenere il più possibile sotto il tappeto. Ora il mondo è cambiato, serve un altro tipo di risposta", sottolinea in un'intervista al Corriere della Sera. "A cominciare dalle Banche, che devono erogare bene il credito, non svalutarlo solo quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - L'Europa deve cambiare le regole troppo rigide per gestire i crediti in sofferenza. E lo deve fare il prima possibile, altrimenti non ci sarà ripresa. A pensarlo è Antonella, giurista e prorettrice dell'Universitàdi Milano. "Vanno ripensate leUe sui default e il cosiddetto calendar provisioning, cioè la svalutazione obbligatoria del credito dopo un certo periodo. Eranonate per far emergere gli npl che, prima della Vigilanza Unica Bce, letendevano a tenere il più possibile sotto il tappeto. Ora il mondo è cambiato, serve un altro tipo di risposta", sottolinea in un'intervista al Corriere della Sera. "A cominciare dalle, che devono erogare bene il credito, non svalutarlo solo quando ...

Milano, 17 feb. (Adnkronos) – L’Europa deve cambiare le regole troppo rigide per gestire i crediti in sofferenza. E lo deve fare il prima possibile, altrimenti non ci sarà ripresa. A pensarlo è Antone ...

Questa mattina Antonella Sciarrone Alibrandi, docente della Cattolica, ha spiegato alla commissione presieduta da Carla Ruocco i 5 punti del circolo vizioso che lega la cessione di Npl a operatori spe ...

