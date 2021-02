Allergie primaverili | gli step per prevenirle

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)per. Come giocare d’anticipo ed evitare di farsi cogliere impreparati dai primi attacchi allergici. Chi soffre disa bene come l’arrivo del mese di Febbraio sia solitamente una sorta di campanello d’allarme. Con la primavera ormai alle porte, infatti, il tanto temuto periodo delletende a farsi sempre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Consigli semplici ed efficaci Per prevenire e ridurre gli effetti delleoccorre mettere in pratica alcuni piccoli stratagemmi. Ad esempio munirsi di reti antipolline sulle ...«Il concetto che lesiano dovute solo ai polliniè fuorviante - spiega il dottor Sergio Pasotti, allergologo, immunologo, pneumologo e medico internista attivo soprattutto a Rimini, sul resto del ...Chi ha qualche allergia stagionale e ha l’impressione che ogni anno la stagione dei pollini diventi sempre più lunga, potrebbe aver ragione. Infatti, ,lo studio “Anthropogenic climate change is worsen ...Lo dimostra uno studio negli Usa ma conferma quanto suggerito qui in Italia: i cambiamenti climatici aggravano le allergie stagionali.