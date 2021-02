“Abbiamo detto a Gemma di fingere”. Clamoroso a UeD, Maria De Filippi svela il ‘piano’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A Uomini e Donne si parla ancora della storia tra Gemma Galgani e Maurizio G. Ma è stata ancora una volta Maria De Filippi a prendersi la scena dopo che il cavaliere voleva stare al centro dello studio e donare un quadro (che per altro sembrerebbe essere stato realizzato da un suo amico) e lo sfogo non è mancato: “Hai sfiorato Gemma e ti è preso un collasso cardiaco? Perché fingere un silenzio? Comunque, Gemma, sei un pollo che ci casca sempre, scusa se te lo dico”. Maria de Filippi è apparsa davvero infuriata con Maurizio G.: “O fai l’attore d’arte drammatica o hai uno sceneggiatore bravo alle spalle oppure non ce la fai. Non ti deve piacere per forza, ma perché fingere un sentimento?”. Insomma Queen Mary ha dato sfogo a tutta la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A Uomini e Donne si parla ancora della storia traGalgani e Maurizio G. Ma è stata ancora una voltaDea prendersi la scena dopo che il cavaliere voleva stare al centro dello studio e donare un quadro (che per altro sembrerebbe essere stato realizzato da un suo amico) e lo sfogo non è mancato: “Hai sfioratoe ti è preso un collasso cardiaco? Perchéun silenzio? Comunque,, sei un pollo che ci casca sempre, scusa se te lo dico”.deè apparsa davvero infuriata con Maurizio G.: “O fai l’attore d’arte drammatica o hai uno sceneggiatore bravo alle spalle oppure non ce la fai. Non ti deve piacere per forza, ma perchéun sentimento?”. Insomma Queen Mary ha dato sfogo a tutta la sua ...

ZZiliani : La #Procura FJGC: “Abbiamo consultato il nostro esperto in materia, il perito Gigi #Buffon, e ci ha detto che tratt… - ItaliaViva : Hanno cercato di asfaltarci e di farci fuori dalla maggioranza con gente tipo Ciampolillo. Non ci sono riusciti e a… - borghi_claudio : @Peter_Italy In effetti è una bella domanda. In realtà pare sia una questione di scissione del quark, solo una part… - ZAYGOLDENLUV : @defencelevss mi sembra di averti detto di essere stata felice ieri perché abbiamo parlato! - AnnaRDelorenzo : RT @AnnamariaMI85: Dove sono finite tutte quelle cose che non abbiamo avuto il coraggio di fare o quelle frasi che per paura non abbiamo de… -