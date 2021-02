Voto di fiducia, ecco gli esiti dei sondaggi (Di martedì 16 febbraio 2021) I sondaggi politici rilevati alla vigilia del Voto di fiducia in Senato per il governo Draghi rilevano cali per Lega, Pd e M5S. Governo Draghi, cosa dicono gli ultimi sondaggi politici su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 febbraio 2021) Ipolitici rilevati alla vigilia deldiin Senato per il governo Draghi rilevano cali per Lega, Pd e M5S. Governo Draghi, cosa dicono gli ultimipolitici su Notizie.it.

fattoquotidiano : Due giorni per mediare e trovare un “punto di caduta”. Altrimenti mercoledì, giorno del voto di fiducia del governo… - IlContiAndrea : Ho come l’impressione che stia solo aspettando il voto di fiducia al Senato e poi inizierà a dare sberle per rimett… - Rinaldi_euro : M5S, parte la petizione. I grillini vogliono votare di nuovo: 'Ripetere su Rousseau' - Svero__ : @evelynbani @GAngrilli Siamo una repubblica parlamentare e la parte produttiva non vota in Parlamento, sul M5S aspe… - paolo77jpm : RT @repubblica: Governo Draghi, la vigilia del voto di fiducia. Il calendario e i numeri al Senato e alla Camera -