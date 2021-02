Video l’Eredità 16 febbraio 2021: Giulia Moretti (Di martedì 16 febbraio 2021) l’Eredità di martedì 16 febbraio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, è Giulia Moretti di Marciano. Giulia vive a Roma, è laureata in Lettere e studia Editoria e Scrittura. Vorrebbe diventare una brava giornalista. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 22.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 16 febbraio 2021)di martedì 16. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, èdi Marciano.vive a Roma, è laureata in Lettere e studia Editoria e Scrittura. Vorrebbe diventare una brava giornalista. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 22.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la ...

