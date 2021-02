Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 febbraio 2021)DEL 16 FEBBRAIOORE 1120 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA SI RALLENTA IN VIA DEI CASTELLINI A POMEZIA, TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATIDI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ...