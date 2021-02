The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha un fan che è riuscito a farsi dei selfie con ogni NPC del gioco (Di martedì 16 febbraio 2021) The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato pubblicato su Wii U e Switch a marzo del 2017, rendendolo uno dei più grandi giochi di Zelda mai realizzati. Quattro anni dopo i giocatori amano ancora immergersi nei suoi ricchi ambienti, nel vasto sistema di puzzle e nei personaggi stravaganti. Mentre alcuni fan di Zelda potrebbero scattare foto dell'ambientazione o pubblicare video in cui li si vede combattere contro uno dei vari boss, un giocatore ha deciso di provare a farsi dei selfie con tutti gli NPC che è riuscito a trovare. L'utente di Reddit FieldExplores si è posto una sfida, la quale consisteva nel cercare di trovare il maggior numero di NPC di The Legend of Zelda: Breath of ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) Theofof theè stato pubblicato su Wii U e Switch a marzo del 2017, rendendolo uno dei più grandi giochi dimai realizzati. Quattro anni dopo i giocatori amano ancora immergersi nei suoi ricchi ambienti, nel vasto sistema di puzzle e nei personaggi stravaganti. Mentre alcuni fan dipotrebbero scattare foto dell'ambientazione o pubblicare video in cui li si vede combattere contro uno dei vari boss, un giocatore ha deciso di provare adeicon tutti gli NPC che èa trovare. L'utente di Reddit FieldExplores si è posto una sfida, la quale consisteva nel cercare di trovare il maggior numero di NPC di Theofof ...

leadvdifrankie : @BrxChannel Preferisco più qualcosa legato a The Legend of Zelda visto l'anniversario quest'anno - sweetleemoncake : Comunque il mio piano consiste nell'alternare la visione dei due drama, tipo ora ho visto due puntate di Legend of… - sweetleemoncake : Beh Legend of Fuyao potrebbe prendermi e spingermi ad accantonare The Untamed per un po' (finché non lo finisco) ma… - sweetleemoncake : Ho ripreso Legend of Fuyao (droppato a dicembre, prima che iniziassi Ten Miles of Peach Blossoms) perché mia madre… - littvledarkages : comunque alla fine sto guardando Avatar - the Legend of Korra E CI SONO TANTISSIME COSE SIMILI A PERCY JACKSON -