Serve un congresso per salvare il Pd | dice Matteo Orfini

(Di martedì 16 febbraio 2021) «Il Pd non ha mai provato a incidere. È stato subalterno ai Cinquestelle e a un presidente del Consiglio trasformista come Conte».non ha dubbi. Al telefono con Linkiesta, l’ex presidente del Partito democratico attacca la strategia di Nicola Zingaretti. «L’idea che l’unica soluzione possibile sia il matrimonio col Movimento non può essere data per scontata, servono valori comuni e io non ne vedo». Anche per questo il deputato dem chiede un, superata la pandemia: «Oggi il Pd è respingente, bisogna discuterne». Si augura che i dem impegnati al governo Draghi riscoprano «autonomia e riconoscibilità». E sulla polemica per l’assenza di ministre del Pd,attacca: «Che ipocrisia, facciamo dichiarazioni roboanti sul fatto che si debba ripartire dalla parità di genere e poi facciamo ...

Anche per questo il deputato dem chiede un, superata la pandemia: "Oggi il Pd è ... Lei ha detto: "Draghi, ma serve anche il Pd". I dem sono stati i grandi assenti di questa partita? La ...... è un fronte comune che serve ad affrontare l'emergenza. Questo deve essere chiaro per tutti. Più ci avviciniamo all'assemblea prima e al congresso poi più questa linea deve essere inequivocabile.