Saponara | «Al Milan mi è mancata una cosa»

A La Nazione il trequartista dello Spezia Riccardo Saponara ha rievocato l'esperienza al Milan. Le sue parole A La Nazione, il trequartista dello Spezia Riccardo Saponara ha rievocato l'esperienza al Milan. Le sue dichiarazioni. «Sono rimasto il ragazzo con gli stessi valori che avevo a 21 anni. È chiaro che oggi conduco una vita che non sarebbe stata possibile se non fossi approdato così in alto, le belle cose della vita sono arrivate grazie a questa opportunità. È altresì vero che all'epoca, quel balzo in avanti, mi spaventò piuttosto che aiutarmi, non ero pronto per il grande salto al Milan, non avevo ancora il carattere per impormi».

