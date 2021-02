Rooney senza mezze misure | “Calcio migliore senza VAR Sono sparite le emozioni…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 16 febbraio 2021) Non è abituato a fare giri di parole e anche in questo caso Wayne, ex storico attaccante inglese, ora allenatore del Derby County, ha parlato, come riportano i tabloid inglesi,mirure del sistema VAR anche in vista della sfida del suo club contro il Wycombe.attacca il VARcaption id="attachment 1053367" align="alignnone" width="575"(getty images)/caption"Alcune decisioni del VAR in Premier Leaguestate deludenti. Non è chiaro come i giudici approccino a questa tecnologia. Personalmente, penso che ilràVAR", ha sentenziatoche poi ha proseguito: "Penso sia chiaro che ancheVAR ogni ...