Quell' insulto choc alla Meloni ?dallo storico che nega le foibe

Francesca Galici La leader Fdi smaschera Eric Gobetti: "Questo sarebbe 'l'imparziale' storico che la sinistra tanto osanna". E pubblica il post con gli insulti Giorgia Meloni sui social è spesso sotto attacco. Non si contano gli insulti e le minacce che quotidianamente riceve la leader di Fratelli d'Italia, che il più delle volte abbozza e lascia correre. Ma non sempre è possibile passare oltre certe parole e certe ingiurie e così questa mattina Giorgia Meloni ha pubblicamente denunciato un commento trovato su Facebook in cui, senza troppi complimenti, è stata definita in maniera molto poco elegante. A spingere la leader di Fratelli d'Italia all'intervento è stata l'identità del mittente di quel commento, Eric Gobetti, personaggio molto noto negli ambienti rossi, "storico" e autore di libri che ...

