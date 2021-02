Outlook per Android: attività di To Do nella schermata di ricerca (Di martedì 16 febbraio 2021) Outlook si è recentemente aggiornato per Android introducendo una sezione nella schermata di ricerca che mostra le prime attività di Microsoft To Do. Cosa c’è di nuovo? Mantieni sotto controllo le attività: Le prime tre attività sono disponibili nella homepage di ricerca. È possibile completare le attività direttamente in Outlook o toccare per gestire più attività nell’app To Do. Download La nuova versione di Microsoft Outlook per smartphone e tablet Android è numerata 4.2104.2 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link Play Store Leggi su windowsinsiders (Di martedì 16 febbraio 2021)si è recentemente aggiornato perintroducendo una sezionediche mostra le primedi Microsoft To Do. Cosa c’è di nuovo? Mantieni sotto controllo le: Le prime tresono disponibilihomepage di. È possibile completare ledirettamente ino toccare per gestire piùnell’app To Do. Download La nuova versione di Microsoftper smartphone e tabletè numerata 4.2104.2 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link Play Store

ilabassani : @esseffesse @nannaenik @Markus70 Posso parlare solo per un ente regionale. Tutti i dipendenti hanno pc portatile, V… - HTNOVO : HTNovo: #Outlook per #Android ottiene nuove opzioni di personalizzazione - WindowsBlogIta : Microsoft Outlook per Android mostra le prime tre attività nella ricerca - filippo_mol : Microsoft Outlook per Android mostra le prime tre attività nella pagina di ricerca - faggyvee : Microsoft Outlook per Android mostra le prime tre attività nella pagina di ricerca -