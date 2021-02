Osvaldo Napoli: “Grazie di tutto a Berlusconi. Con ‘Cambiamo” ritrovo entusiamo” (Di martedì 16 febbraio 2021) Osvaldo Napoli affida a una nota il suo addio a Forza Italia, dove militò fin dagli albori, e il suo passaggio al movimento legato al governatore della Liguria Toti, “Cambiamo”. “Una militanza politica lunga un quarto di secolo, trascorsa sotto le insegne di Forza Italia e dell’uomo che ha rivoluzionato la politica italiana, è un arco temporale importante: è stato ricco di soddisfazioni, di speranze, di entusiasmi e qualche volta di amarezze, come è giusto che sia perché la politica, in fondo, è una copia imperfetta della vita. Al presidente Silvio Berlusconi desidero esprimere, nel momento in cui lascio il gruppo di Forza Italia, la mia gratitudine per quello che egli ha rappresentato nel Paese, nella politica, nel destino di ciascuno di noi” afferma Napoli. Il deputato e consigliere comunale torinese si lascia ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 16 febbraio 2021)affida a una nota il suo addio a Forza Italia, dove militò fin dagli albori, e il suo passaggio al movimento legato al governatore della Liguria Toti, “Cambiamo”. “Una militanza politica lunga un quarto di secolo, trascorsa sotto le insegne di Forza Italia e dell’uomo che ha rivoluzionato la politica italiana, è un arco temporale importante: è stato ricco di soddisfazioni, di speranze, di entusiasmi e qualche volta di amarezze, come è giusto che sia perché la politica, in fondo, è una copia imperfetta della vita. Al presidente Silviodesidero esprimere, nel momento in cui lascio il gruppo di Forza Italia, la mia gratitudine per quello che egli ha rappresentato nel Paese, nella politica, nel destino di ciascuno di noi” afferma. Il deputato e consigliere comunale torinese si lascia ...

nuovasocieta : Osvaldo Napoli: “Grazie di tutto a Berlusconi. Con ‘Cambiamo” ritrovo entusiamo” - Ultron65 : RT @GiancarloDeRisi: Forza Italia nel caos. In tre lasciano Berlusconi. Sono Osvaldo Napoli, Daniela Ruffino e Guido Della Frera. Passano a… - zazoomblog : Osvaldo Napoli lascia Forza Italia in Sala Rossa il gruppo “Cambiamo” - #Osvaldo #Napoli #lascia #Forza - nuovasocieta : Osvaldo Napoli lascia Forza Italia, in Sala Rossa il gruppo “Cambiamo” - marieta99044909 : RT @lucianoghelfi: Tre deputati lasciano il gruppo di #ForzaItalia alla #Camera. Si tratta di Osvaldo #Napoli, Daniela #Ruffino e Guido #De… -