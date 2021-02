Ospina, tempi di recupero brevi, dovrebbe tornare presto in campo (Di martedì 16 febbraio 2021) Tuttosport dà notizie sulla situazione attuale di Ospina, i tempi di recupero dovrebbero essere brevi. Ospina durante il riscaldamento della partita Napoli – Juventus, si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 16 febbraio 2021) Tuttosport dà notizie sulla situazione attuale di, idiro esseredurante il riscaldamento della partita Napoli – Juventus, si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Emergenza #Napoli: ecco le otto assenze! Tempi più lunghi per #Lozano, Ospina... ? - SOSFanta : ?? Emergenza #Napoli: ecco le otto assenze! Tempi più lunghi per #Lozano, Ospina... ? - infoitsport : I tempi di recupero di Ospina, Tuttosport: 'A posto in un paio di settimane' - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Tuttosport – Ospina, tempi più brevi rispetto a Lozano: il… - sscalcionapoli1 : I tempi di recupero di Ospina, Tuttosport: 'A posto in un paio di settimane' #ForzaNapoliSempre -