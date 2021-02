MotoGp, Luca Marini dà gas: "Con Vale ci vediamo in pista" (Di martedì 16 febbraio 2021) Idee chiare e ambizioni. Poi, certo, c'è soprattutto quella voglia matta di cominciare. Così quando si è alzato il sipario sul Team Sky - Vr46 , accanto a quelle moto 'total black e aggressive', ... Leggi su quotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Idee chiare e ambizioni. Poi, certo, c'è soprattutto quella voglia matta di cominciare. Così quando si è alzato il sipario sul Team Sky - Vr46 , accanto a quelle moto 'total black e aggressive', ...

SkySportMotoGP : ?? La Ducati di @Luca_Marini_97: 'Non vedo l'ora di iniziare a lavorare e correre, la moto è bellissima! Fa paura, s… - SkySportMotoGP : ?? 'Voglio godermi questo primo anno in MotoGP' @Luca_Marini_97, @Marco12_B e Celestino #Vietti parlano nel giorno… - SkySportMotoGP : ?? Vediamo da vicino la nuova Desmosedici di @Luca_Marini_97 nel dettaglio #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #SkyVR46Day… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? 'Voglio godermi questo primo anno in MotoGP' @Luca_Marini_97, @Marco12_B e Celestino #Vietti parlano nel giorno dell… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? Vediamo da vicino la nuova Desmosedici di @Luca_Marini_97 nel dettaglio #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #SkyVR46Day @Sk… -