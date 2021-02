**Migranti: Zingaretti, ‘che succede al primo barcone? Che si rispetta legge in vigore’** (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Cosa accadrà quando sbarcherà il primo barcone? “Che si rispetterà la legge in vigore, una legge che tiene insieme civiltà e sicurezza. E credon che il presidente Draghi aiuterà anche da avere un maggior coinvolgimento dell’Europa”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Cartabianca su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Cosa accadrà quando sbarcherà il? “Che si rispetterà lain vigore, unache tiene insieme civiltà e sicurezza. E credon che il presidente Draghi aiuterà anche da avere un maggior coinvolgimento dell’Europa”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola, a Cartabianca su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Migranti: Zingaretti, 'che succede al primo barcone? Che si rispetta legge in vigore'**... - alborama : Salvini incontrando Zingaretti, Renzi, la Boldrini....sostenendo il ministro Speranza perché sotto pressione. Gioio… - g_bonincontro : RT @TerlizziGerardo: @LegaSalvini Per fare entrare criminali clandestini nel nostro Paese, mentre tutti gli altri Paesi dell'Ue tengono i C… - CariaPinuccia : RT @TerlizziGerardo: @LegaSalvini Per fare entrare criminali clandestini nel nostro Paese, mentre tutti gli altri Paesi dell'Ue tengono i C… - MuredduGiovanni : RT @TerlizziGerardo: @LegaSalvini Per fare entrare criminali clandestini nel nostro Paese, mentre tutti gli altri Paesi dell'Ue tengono i C… -