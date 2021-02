Merkel chiude le frontiere e innesca l' effetto domino | camionisti al Brennero assembrati sotto la neve a -10°

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’approccio coordinato a livello europeo può aspettare, la Germania fa da sé. Come già avvenuto con l’approvvigionamento dei vaccini, Berlino si muove in totale autonomia anche sulla gestione delleesterne, applicando controlli severi e respingimenti nonostante da Bruxelles siano arrivati diversi appelli agli Stati membri per evitare “decisioni unilaterali”. Come nulla fosse, da domenica sono entrate in vigore le nuove misure per gli ingressi dal Tirolo e dalla Repubblica Ceca nel territorio tedesco con l’intento di arginare la diffusione delle nuove varianti Covid. Le restrizioni limitano l’ingresso a cittadini e residenti tedeschi,, personale dei trasporti e dei servizi sanitari e pochi altri, che devono registrarsi online e mostrare un test al coronavirus negativo. Il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, ha messo in guardia ...