Meloni sbraita contro tutti | lazzi contro Speranza e Arcuri

MarioCutini : I bastarti fascisti sanno solo sparare alla schiena, sono vili schifosi. Cosa dice la Sora Meloni che strilla, sb… - chrisk2o : @CCiavaroli @twittanto2 @vguerrini70 @matteorenzi Lei è un po’ come la Meloni, sbraita a non finire... - marsigatto : Sì chiamerebbe correità, e non è Meloni che sbraita. Sono gli altri che la bullizzano. - aspettaaspetta : RT @FlisiMaura: @aspettaaspetta @sciantokescia Condivido ed ancora oggi la Meloni sbraita sui social,aizza i suoi sostenitori e tutto finis… - FlisiMaura : @aspettaaspetta @sciantokescia Condivido ed ancora oggi la Meloni sbraita sui social,aizza i suoi sostenitori e tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni sbraita

Globalist.it

Penso che la montagna meriti rispetto, non si merita Speranza, si merita rispetto, che è un'altra cosa che non abbiamo visto in questi giorni", ha spiegato. Ma il punto è che in questa ...... in Italia chi urla eha sempre trovato un certo consenso nelle ultime elezioni. "Non posso ... Lo ha detto Giorgia, leader di Fdi, nella registrazione della puntata di 'Porta a porta' ...“Mollate le poltrone, mai con Draghi”: gli iscritti del M5s si scatenano sul blog contro il nuovo esecutivo. Attesa per il voto sulla piattaforma Rousseau “Rinunciate alle poltrone“, mai con Draghi e ...A leggere gli sfoghi sul Blog delle stelle in tanti sono arrabbiati, non intendono avallare l'operazione Mario Draghi e chiedono ai parlamentari un sussulto d'orgoglio ...