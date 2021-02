"Lockdown". "No, inutile". Scienza (ancora) divisa. L'Iss: "Misure più rigide" (Di martedì 16 febbraio 2021) Maria Sorbi Allerta dell'Istituto superiore di Sanità sulle varianti: non vanno allentate le restrizioni Tredici regioni registrano dati in crescita costante sui contagi, dieci si aggirano su un Rt vicino a 1, la variante inglese fa da acceleratore ai focolai, anche tra i bambini, e sembra essere più letale. Sono i segnali della vigilia di nuove Misure restrittive. ancora una volta. Ma non necessariamente si devono tradurre in Lockdown. Sull'argomento la posizione dell'Iss non è affatto leggera: analizzando i dati di inizio febbraio sulla diffusione della variante inglese, l'Istituto superiore di sanità «raccomanda di intervenire rafforzando o innalzando le Misure in tutto il Paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Maria Sorbi Allerta dell'Istituto superiore di Sanità sulle varianti: non vanno allentate le restrizioni Tredici regioni registrano dati in crescita costante sui contagi, dieci si aggirano su un Rt vicino a 1, la variante inglese fa da acceleratore ai focolai, anche tra i bambini, e sembra essere più letale. Sono i segnali della vigilia di nuoverestrittive.una volta. Ma non necessariamente si devono tradurre in. Sull'argomento la posizione dell'Iss non è affatto leggera: analizzando i dati di inizio febbraio sulla diffusione della variante inglese, l'Istituto superiore di sanità «raccomanda di intervenire rafforzando o innalzando lein tutto il Paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali ...

repubblica : Coronavirus, 'Lockdown inutile, meglio fare come la Svezia'. Lo studio di Stanford che dà ragione a Vaia - matteograndi : Ricciardi vuole il lockdown fino ad aprile. Mi chiedo: è compatibile questo scenario con la tenuta economica e psic… - ralphfeldberg : @Cartabellotta Ormai sono stufo di questi racconti dell'australiave nuova zelanda. L'italia ha le stesse capavita… - paoliblu : @il_ge1996 @sgoiufficiale Prova a studiare anche qui: Lockdown inutile, meglio fare come la Svezia'. Lo studio di S… - makrigo : Ma per quale motivo Ricciardi dovrebbe dire falsità o suggerire lockdown se questo fosse davvero inutile #Ricciardi #lockdown #pandemia -