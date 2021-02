Lazio, Luis Alberto: “Nel derby il mio gol più bello. Vorrei chiudere la carriera al Cadice” (Di martedì 16 febbraio 2021) Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato tramite l'applicazione Stereo, lo spagnolo ha affrontato diversi argomenti interagendo con i propri fan: "Il gol più bello? Quello fatto al derby. Il più importante contro il Napoli. È stata la rete che ha cambiato un po’ tutti. Quello che tecnicamente mi piace di più è quello col Sassuolo. Dove mi piacerebbe terminare la carriera? Sicuramente il sogno è giocare nel Cadice. Critiche? Quando sono costruttive, le ascolto e sto zitto, quando invece sono cattive blocco direttamente sui social. Mi sembra una cosa da codardo scrivere delle critiche da dietro lo schermo".caption id="attachment 1076391" align="alignnone" width="5184" Luis Alberto (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 16 febbraio 2021) Il centrocampista dellaha parlato tramite l'applicazione Stereo, lo spagnolo ha affrontato diversi argomenti interagendo con i propri fan: "Il gol più? Quello fatto al. Il più importante contro il Napoli. È stata la rete che ha cambiato un po’ tutti. Quello che tecnicamente mi piace di più è quello col Sassuolo. Dove mi piacerebbe terminare la? Sicuramente il sogno è giocare nel. Critiche? Quando sono costruttive, le ascolto e sto zitto, quando invece sono cattive blocco direttamente sui social. Mi sembra una cosa da codardo scrivere delle critiche da dietro lo schermo".caption id="attachment 1076391" align="alignnone" width="5184"(getty images)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Lazio, Luis Alberto: 'Nel derby il mio gol più bello. Vorrei chiudere la carriera al Cadice' -… - Solo_La_Lazio : ??? Lunga diretta di Luis Alberto e la moglie ??? 'Accetto le critiche costruttive, ma non quelle cattive' ?? Le sue… - ArvidLazio : RT @laziopage: Maggior numero di palloni giocati in avanti nell’ultimo turno di Serie A 56 ???? Milinkovic-Savic (LAZIO) 55 ???? Patric (LAZIO… - 5T1C4ZZ1__ : @idieforcalum 1 Roma 2 Palermo 3 Catania, Napoli, Lazio, Juve, Liverpool, Inter, Genoa 4 Luis Suarez 5 Mancini… - aangariswant : RT @laziopage: Maggior numero di palloni giocati in avanti nell’ultimo turno di Serie A 56 ???? Milinkovic-Savic (LAZIO) 55 ???? Patric (LAZIO… -