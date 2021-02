Isola dei Famosi 2021 | parla Ilary Blasi | “Sarà un cast inedito”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Cresce sempre più l’attesa per la nuova edizione de L’dei: manca pochissimo alla partenza della nuova stagione del reality show, che andrà in onda dal prossimo 11 marzo su Canale 5. Nel frattempo, tra indiscrezioni sule sugli opinionisti, la curiosità del pubblico è alle stelle. Una delle poche certezze della stagione è il nome della conduttrice:infatti, per la prima volta in 15 edizioni, al timone del reality, che intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato di essere felice e carica per questa nuova avventura. “Un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma anche per evadere dopo il periodo che abbiamo passato”. In effetti, dopo aver rimandato l’edizione del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, anche questa rischiava di non ...

UffiziGalleries : 'E la pioggia piangeva asciugandosi al vento sopra tetti spioventi di desolati paesi.' Alda Merini #Rubens, part. P… - StraNotizie : Alex Nuccetelli svela perché secondo lui è stato scartato da L’Isola dei Famosi (c’entrerebbe Ilary Blasi)… - turistipercaso : Conoscete La Réunion? Si tratta di una piccola isola di origine vulcanica situata nell'Oceano Indiano, fra le… - dt_il : Cara Martina, sei lì dentro solo perché ancora crei questa dinamica e stai anche a percularlo? Ma ringrazia iddio… - raspa90 : RT @Mattiabuonocore: Prima di ogni Isola dei Famosi si promette sempre il 'ritorno alle origini' e poi è sempre una 'sventura', nel senso c… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Vanity Fair Italia

Famosa per la spiaggia, frequentatissima soprattutto d'estate, e per i Luna Park, Coney Island è da sempre l'divertimenti di New York City e unoluoghi più famosi del mondo, tanto da essere usato come set di numerosi film. Fisicamente non è una vera e propriama una penisola e si trova ......per pochi professionisti e grandi amici che però masticano l'da tempo immemore), con l'intento di dimostrare che in Sardegna si è in grado di realizzare eventi con risorse locali degne...Il sindaco di Cagliari a chiesto al Commissario Arcuri il vaccino per gli operatori turistici e il certificato di negatività per i turisti ...Antonio Marras per la sua nuova collezione punta ancora, e sempre più forte, sulla Sardegna. Non più e non solo per quanto riguarda la tradizione ma questa volta anche su uno dei simboli più important ...