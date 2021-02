“Impianti chiusi e rifugi pieni | allora più logico un ritorno in zona arancione”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Avremmo accettato molto più di buon grado un declassamento inche, seppur più impattante dal punto di vista del business, sarebbe stata una scelta molto più logica in ottica di prevenzione dei contagi”: è con questo paradosso che il K2 Residence Hotel & Restaurant di Foppolo riassume lo stato d’animo degli operatori del mondo dello sci, che all’ultimo minuto si sono visti costretti a tenereglidi fronte al dietrofront improvviso del governo. Una decisione arrivata nella serata di domenica 14 febbraio, a poche ore dall’apertura prevista per lunedì e per la quale tutti i gestori si erano già preparati con grande fiducia e applicazione. “L’improvvisazione vista in queste ore nelle scelte prese in merito al mondo dello sci, dimostra una mancanza gravissima di competenze in materia di ...