Il museo più importante della Grecia diventa completamente visitabile online

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Èildell’Acropoli d’Atene con un nuovo portale che introduce virtualmente nelle sale museali. Mediante Google Arts & Culture si può passeggiare tra le sale, girare attorno ai reperti. Un totale di 2.156 manufatti digitalizzati (inclusi anche parte di quelli in deposito) sono disponibili accompagnati da contenuti informativi, bibliografia, foto, disegni e video. Questo vasto progetto di digitalizzazione, costato 1,3 milioni di euro, è stato possibile tramite i finanziamenti del Programma Operativo Regionale “Attica 2014-2020”. Il sito è disponibile in greco e inglese, con contenuti aggiuntivi in francese, italiano, tedesco e spagnolo. È stato sviluppato per permettere la fruizione a utenti daltonici e ipovedenti. Attraverso una connessione a internet è possibile ammirare i più notevoli reperti archeologici, nei più minimi dettagli, ...