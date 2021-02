I divieti non valgono per il magistrato che deve giudicare Salvini: pranzo al ristorante con la figlia (Di martedì 16 febbraio 2021) Nunzio Sarpietro, giudice del processo Gregoretti nel quale è imputato l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, è stato trovato a pranzo in un ristorante a Roma, nonostante il Lazio si trovasse in quel momento in zona arancione. L’imbarazzo per un pranzo che non doveva esistere. Un comportamento fuori dalle norme anti-Covid, reso se possibile ancor più L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 16 febbraio 2021) Nunzio Sarpietro, giudice del processo Gregoretti nel quale è imputato l’ex Ministro dell’Interno Matteo, è stato trovato ain una Roma, nonostante il Lazio si trovasse in quel momento in zona arancione. L’imbarazzo per unche non doveva esistere. Un comportamento fuori dalle norme anti-Covid, reso se possibile ancor più L'articolo proviene da Leggilo.org.

