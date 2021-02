I dati sensibili esposti dal portale per la prenotazione dei vaccini in Campania

(Di martedì 16 febbraio 2021) Un problema risolto solo dopo una segnalazione, dettagliata, da parte di un esperto informatico. Il sito per lain, a messo a rischio la sicurezza deipersonali dei cittadini che si sono iscritti e hanno aderito al programma di campagna vaccinale nella Regione. A causa di configurazione del, infatti,come il numero di telefono erano stati messi a disposizione di qualsiasi persona con una minima nozione di informatica. Ora la questione è stata risolta, ma quanto accaduto è indice di un rapporto con la sicurezza e la privacy in Italia. Soprattutto da parte di chi viene incaricato di realizzare e gestire portali che – per loro natura – ospitano dettagli privati di ogni singolo cittadino. LEGGI ANCHE >online ...

