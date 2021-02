Harry e Meghan con l’intervista a Oprah Winfrey rischiano di perdere gli ultimi patrocini reali

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il 7 marzo il principe Harry e sua moglie Meghan Markle concederanno all’amica Oprah Winfrey la prima intervista televisiva dopo l’addio alla royal family. Un’intervista «molto intima» – in onda sulla Cbs – in cui parleranno di tutto, dal secondo figlio in arrivo a temi più «scottanti» come l’addio alla royal family e la scelta di trasferirsi in America. Secondo il Daily Mail, però, questa mossa potrebbe costargli cara. La regina Elisabetta – da sempre usa a lavare i (royal) panni sporchi in famiglia – non resterà a guardare. Dopo questo ennesimo affronto dei Sussex, «priverà il nipote e sua moglie dei patrocini reali che ancora detengono».

