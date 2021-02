Governo | Gelmini capo delegazione FI

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - Sarà Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ildi Forza Italia al. Lo si apprende da fonti di Forza Italia. Questa l'indicazione del presidente del partito azzurro, Silvio Berlusconi, arrivata dopo pochi giorni dalla nascita dell'esecutivo. Decisione, quella del leader di FI, condivisa con la stessae con gli altri due ministri di Forza Italia, Renato Brunetta e Mara Carfagna, sottolineano le stesse fonti.

repubblica : Gelmini prova a pronunciare il giuramento a memoria ma non ricorda le parole - Agenpress : Governo. Forza Italia. Maria Stella Gelmini sarà capodelegazione - Maurizio2LaVen2 : Certo che adesso intervistamno tutti peggiori tipo lupi romano della lega e al governo ci sono anche i peggiori : c… - PassarMi : Una cosa è insopportabile: il trattamento riservato alle #Ministre di questo #Governo, soprattutto delle due Minist… - Anto1952 : Come si può votare la fiducia al governo Draghi? Con Brunetta e la Gelmini gli scioperi son vicini. Anzi, arriveran… -

... come sappiamo, entrambi erano già ministri nel precedente, e dunque hanno avuto tempo e visibilità per consolidare le rispettive posizioni. Seguono tre dei neo - ministri:, Carfagna ......tecnologica Mariastella(Forza Italia) agli Affari regionali Mara Carfagna (Forza Italia) al Sud Elena Bonetti (Italia Viva) alle Pari opportunità, stessa carica già nelConte Fabiana ...Sarà Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, il capo delegazione di Forza Italia al governo. È quanto si apprende da fonti FI. Questa l’indicazione del ...Il governo lavora quindi ad evitare il lockdown totale procedendo con la strategia delle zone rosse locali, spiegando ai governatori che bisogna intervenire d'urgenza ...