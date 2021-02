‘Gf Vip 5’, il compagno di Maria Teresa Ruta prende posizione contro Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta è rientrata in casa per avere un confronto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La Ruta ha chiarito le cose dal suo punto di vista dicendo che è stata solo colpa sua, perché ha creduto all’amicizia e si è fidata. Ha sottolineato che delle frasi contro di lei le aveva sentite: Io nell’ultima settimana qualche parola l’ho sentita e mi ha fatto tanto male, mi ha fatto strano. Venivo a parlare con voi. Con te Tommaso ho cercato di prendere il discorso, con te (riferito a Stefania) l’ho preso sviando e aspettavo che tu mi dicessi “Maria Teresa anch’io volevo dirti, volevo chiederti”. Si ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5è rientrata in casa per avere un confronto con. Laha chiarito le cose dal suo punto di vista dicendo che è stata solo colpa sua, perché ha creduto all’amicizia e si è fidata. Ha sottolineato che delle frasidi lei le aveva sentite: Io nell’ultima settimana qualche parola l’ho sentita e mi ha fatto tanto male, mi ha fatto strano. Venivo a parlare con voi. Con teho cercato dire il discorso, con te (riferito a) l’ho preso sviando e aspettavo che tu mi dicessi “anch’io volevo dirti, volevo chiederti”. Si ...

