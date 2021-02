‘Gf Vip 5’, Alda D’Eusanio rompe il silenzio dopo l’espulsione (Di martedì 16 febbraio 2021) Lo scorso 6 febbraio Mediaset aveva preso una decisione di espulsione con effetto immediato nei confronti di Alda D’Eusanio, ex concorrente del Gf Vip 5. La conduttrice, infatti, era stata immediatamente fatta uscire dalla Casa senza neanche poter salutare gli altri concorrenti. La squalifica, nonostante non ci fosse stata una conferma ufficiale, era probabilmente dovuta ad alcune esternazioni lesive di Alda nei confronti della cantante Laura Pausini e di suo marito Paolo Carta. Recentemente, la D’Eusanio ha reso noto su Instagram di avere inviato un messaggio di scuse privato alla Pausini per il dolore che ha provocato a lei e al suo coniuge: Cara Laura, non so se questo è il tuo telefono, ma non posso far trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa. Scusa per averti recato dolore. Scusa per avere creato ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 febbraio 2021) Lo scorso 6 febbraio Mediaset aveva preso una decisione di espulsione con effetto immediato nei confronti di, ex concorrente del Gf Vip 5. La conduttrice, infatti, era stata immediatamente fatta uscire dalla Casa senza neanche poter salutare gli altri concorrenti. La squalifica, nonostante non ci fosse stata una conferma ufficiale, era probabilmente dovuta ad alcune esternazioni lesive dinei confronti della cantante Laura Pausini e di suo marito Paolo Carta. Recentemente, laha reso noto su Instagram di avere inviato un messaggio di scuse privato alla Pausini per il dolore che ha provocato a lei e al suo coniuge: Cara Laura, non so se questo è il tuo telefono, ma non posso far trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa. Scusa per averti recato dolore. Scusa per avere creato ...

