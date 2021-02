Galli | “Siamo invasi da nuove varianti Covid | a breve problemi seri”

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Le avvisaglie vengono guardando semplicemente un pochino al di là del nostro naso. Vedendo che cosa sta succedendo ed è successo negli altri paesi europei e considerando che ci sono queste nuove varianti, piaccia o no. Non ce le siamo inventate noi le varianti ci sono e sono maggiormente contagiose ed hanno maggiore facilità a diffondere in determinate situazioni”. Lo dice Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, a ‘Mattino 5’, su Canale 5.