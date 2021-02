Formazioni ufficiali Barcellona Psg | le scelte degli allenatori

(Di martedì 16 febbraio 2021) LediPsg match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi-Psg, match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021.(4-3-3): ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Messi, Griezmann, Dembele. Allenatore: Koeman. PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi; Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye; Kean, Verratti, Mbappé; Icardi. Allenatore: Pochettino. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #BarcellonaPsg, le formazioni ufficiali #UCL - SPress24 : Ottavi di Champions, le formazioni ufficiali di Barcellona-PSG - 11contro11 : #Barcellona-PSG, le formazioni ufficiali: Koeman vs Pochettino #ParisSaintGermain #ChampionsLeague #11contro11 - zazoomblog : Stoke City-Sheffield Wednesday (martedì ore 20:00): formazioni ufficiali quote pronostici - #Stoke #City-Sheffield… - Mediagol : #ChampionsLeague, #Barcellona-#Psg: Pochettino senza Neymar, Koeman col tridente. Le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Commenta per primo Ecco ledi Barcellona - Paris Saint - Germain: BARCELLONA: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembelé, Messi,. Griezmann. PARIS SAINT - GERMAIN: Navas;...Ledi Barcellona Psg match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021: le scelte degli ...Le scelte di Nagelsmann e Klopp per l'andata degli ottavi di Champions League: Kabak con Henderson in difesa, out Fabinho.Sono state rese note le formazioni ufficiali di Barcellona-PSG: Koeman con Dembélé-Messi-Griezmann, Pochettino risponde con Kean-Icardi-Mbappé.