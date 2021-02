Fog, John Carpenter: "Stiamo valutando il sequel" (Di martedì 16 febbraio 2021) John Carpenter anticipa l'arrivo di un probabile sequel del suo horror Fog, il progetto sarebbe in fase preliminare di sviluppo. John Carpenter ha annunciato l'arrivo di un sequel di Fog, cult horror del 1980. Il progetto sarebbe in fase di pre-produzione e per il momento i dettagli svelati dal cineasta sono scarsi. John Carpenter ha realizzato Fog tra due dei suoi capolavori, Halloween e La cosa. Il regista ha coinvolto nel progetto la sua scream queen di Halloween Jamie Lee Curtis insieme alla madre Janet Leigh. Questa è stata la prima volta che le due attrici hanno recitato insieme sul grande schermo. Fog, ambientato in una città costiera della California, segue le vite dei suoi abitanti mentre una misteriosa nebbia … Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021)anticipa l'arrivo di un probabiledel suo horror Fog, il progetto sarebbe in fase preliminare di sviluppo.ha annunciato l'arrivo di undi Fog, cult horror del 1980. Il progetto sarebbe in fase di pre-produzione e per il momento i dettagli svelati dal cineasta sono scarsi.ha realizzato Fog tra due dei suoi capolavori, Halloween e La cosa. Il regista ha coinvolto nel progetto la sua scream queen di Halloween Jamie Lee Curtis insieme alla madre Janet Leigh. Questa è stata la prima volta che le due attrici hanno recitato insieme sul grande schermo. Fog, ambientato in una città costiera della California, segue le vite dei suoi abitanti mentre una misteriosa nebbia …

cinemaniaco_fb : ?????????????? Fog, John Carpenter: 'Stiamo valutando il sequel' - NerdPool_IT : The fog 2: John Carpenter lavora al sequel - cineblogit : The Fog 2: John Carpenter conferma che il sequel è nei piani - Ash71Pietro : The Fog 2: John Carpenter conferma che il sequel è nei piani - 3cinematographe : Fog 2: John Carpenter si dice pronto a realizzare il sequel del suo film -