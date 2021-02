Draghi prepara il "debutto in Parlamento. Smottamento nel M5S: 25 senatori verso il no (Di martedì 16 febbraio 2021) La sua voce la farà sentire ufficialmente da domani, con il doppio round per la fiducia in Parlamento. In compenso, se Mario Draghi lavora al suo discorso programmatico (e alla definizione del resto della... Leggi su feedpress.me (Di martedì 16 febbraio 2021) La sua voce la farà sentire ufficialmente da domani, con il doppio round per la fiducia in. In compenso, se Mariolavora al suo discorso programmatico (e alla definizione del resto della...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi prepara Draghi prepara il discorso per la fiducia: il nodo rimane la coesione tra i partiti

GIORNATE FRENETICHE PER IL PREMIER Nelle ore in cui Mario Draghi prepara il discorso sulla fiducia che pronuncerà mercoledì in Parlamento, l a sua larghissima maggioranza è già solcata da conflitti, accuse reciproche, distinguo . L'invito al silenzio rivolto ...

'Speranza? Non lo invidio dopo un anno sotto pressione. Il Cts? Va rinforzato'

Cambiarlo? Draghi saprà fare le sue scelte, io mi sto occupando di lavoro. Uno che prepara il bando per i capannoni per i vaccini mentre mancano i vaccini è come uno che fa la casa e parte dal ...

Draghi prepara il discorso per la fiducia: il nodo rimane la coesione tra i partiti Il Giorno IL PROGRAMMA DI SALVINI

“Questo è il momento di deporre l'ascia di guerra. Con un milione di posti di lavoro già saltati, penso che la politica debba usare il tempo per risolvere i problemi. Il ministro Speranza ha vissuto u ...

Il governo Draghi e i cattivi presagi per il Mezzogiorno

Non mi preoccupa il certificato di residenza dei ministri del nuovo governo Draghi quanto il loro approccio al Mezzogiorno ...

