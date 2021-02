Di Battista | “Cingolani chiarisca su quei 3 | 5 milioni elargiti al laboratorio diretto dalla sua ex moglie”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Nel giorno che precede il voto di fiducia al governo Draghi e dopo la fuoriuscita dal Movimento Cinque Stelle, Alessandro Diè tornato a parlare: “Se fossi ancora un parlamentare, chiederei immediatamente al neo-ministro alla Transizione ecologica Robertodi venire in Aula e spiegare nel dettaglio al Parlamento, quindi alla Nazione, il finanziamento di 3,5di euro elargito dall’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), all’epocadallo stesso, aldi nanotecnologie di Leccesua ex-“. “Credo sia un dovere di un ministro della Repubblica – ha proseguito Di– dissipare qualsiasi dubbio sulla sua condotta passata e su possibili conflitti di ...

Adnkronos

