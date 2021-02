Deus Ex con Christian Bale come JC Denton? Detto-fatto in un nuovo fan video

Leggi su eurogamer

(Di martedì 16 febbraio 2021)Ex non ha mai avuto una versione live action, ma le cose potrebbero sempre cambiare, in futuro. E se dovessimo scegliere un interprete per il suo protagonista, be', abbiamo già un nome che sarebbe perfetto: quello di. E ne abbiamo le prove: un fan della saga ha creato unin cuiè un perfetto modello fotorealistico per il personaggio, postandolo poi su Twitter. KinoFabiano, l'utente che ha realizzato questo piccolo fan, ha utilizzato del footage dell'attore inglese preso da American Psycho e l'ha inserito nel contesto di una scena del gioco, con tanto di background e musica originale. Leggi altro...