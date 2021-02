Covid: Salvini, ‘aiutiamo Speranza, ha vissuto un anno sotto pressione’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo invidio, cercheremo di sostenerlo. Ma non è possibile che ci siano medici che dicono una cosa e altri che dicono l’opposto”. Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) – “haunpressione, non lo invidio, cercheremo di sostenerlo. Ma non è possibile che ci siano medici che dicono una cosa e altri che dicono l’opposto”. Lo ha detto Matteoa radio Capital. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TizianaFerrario : Ma sulla base di quali dati scientifici #Salvini chiede in piena pandemia cambio dei tecnici CTS solo perché annunc… - fattoquotidiano : Salvini apre il fronte delle misure anti-Covid: “Il Cts non può cambiare idea in dieci giorni” - Agenzia_Ansa : Salvini, a proposito di eventuali altre chiusure per far fronte al Covid, , attacca Ricciardi: 'Prima di terrorizz… - dvbntd61 : Giudice anti-Salvini fa riaprire ristorante chiuso per Covid perché ha fame - MataMimmo : RT @sruotolo1: Non ha capito la gravità della situazione e pensa di essere tornato al #Papeete. Attacca i ministri #Speranza e #Lamorgese m… -