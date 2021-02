Codice Rocco, dopo 90 anni eliminare un rudere (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Senza casa, senza lavoro»: è l’eloquente titolo del seminario, organizzato dal Garante dei detenuti della Regione Piemonte Bruno Mellano, che ha rimesso con forza al centro del dibattito il tema delle misure di sicurezza. Misure comminate in aggiunta alla pena detentiva, quando la persona è considerata particolarmente pericolosa e dichiarata «delinquente abituale, professionale o per tendenza». Sono 335 le misure detentive in atto al 31 gennaio di quest’anno in sei strutture. Un numero esiguo, che rischia per questo di restare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Senza casa, senza lavoro»: è l’eloquente titolo del seminario, organizzato dal Garante dei detenuti della Regione Piemonte Bruno Mellano, che ha rimesso con forza al centro del dibattito il tema delle misure di sicurezza. Misure comminate in aggiunta alla pena detentiva, quando la persona è considerata particolarmente pericolosa e dichiarata «delinquente abituale, professionale o per tendenza». Sono 335 le misure detentive in atto al 31 gennaio di quest’anno in sei strutture. Un numero esiguo, che rischia per questo di restare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

