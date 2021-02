Chiusura piste da sci | Tripodi M5s a TPI | “Più indennizzi | stagione compromessa Sgomento per comunicazione last minute di Speranza”

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Son valdostana e lavoro con tutte le associazioni di categoria per trovare delle risposte alla crisi sociale ed economica dovuta alle restrizioni messe in atto per superare l’epidemia. In questi mesi abbiamo ascoltato tutti i rappresentanti di categoria di tutto l’arco alpino e anche delle regioni appenniniche che lavorano con il turismo invernale vacanziero. Ladel ministero della Salute giunta a sole 12 ore dalla riapertura degli impianti mi ha provocato. Ora bisogna indennizzare tutti e presto”. Sono le parole rilasciate a TPI da Elisa, vicepresidente M5S alla Camera, sulla decisione del ministro Robertodi chiudere gli impianti da sci e di rinviare, quindi, la loro apertura almeno al 5 marzo. Una scelta che ha fatto nascere subito una polemica anche interna alla maggioranza. ...

dellorco85 : 1° provvedimento senza Conte con Lega a imprese e turismo: chiusura piste sci. Ora ipotesi #lockdown. Dicevo ???? - LegaSalvini : PISTE DA SCI, IL MINISTRO GARAVAGLIA CONTRO IL COLLEGA SPERANZA: «GRAVE DANNO ALLA MONTAGNA» - enucatl : @brusco_sandro anche i fatti parlano abbastanza: chiusura delle piste da sci, preparazione di ulteriori lockdown. - sarabanda_ : RT @sarabanda_: Qualcuno ci arriva dopo... Problema nn chiusura piste sci (meglio tardi ke mai), ma tempi: 'Dirlo prima'. Gov. x ordinaria… - Lara20838926300 : RT @Gianmar26145917: Il timing nella vita è tutto...Durante la #crisidigoverno il #Covid era sparito dai radar! Risolto il problema come vo… -

... secondo Ricciardi e gli altri latotale sarebbe necessaria. Apriti cielo. La corazzata ... Volete leda sci piene e la moglie ubriaca, ma non si può. E dirò di più: andrebbe ricordato ...... biglietti per treni e aerei, skipass, e altri servizi acquistati per le proprie vacanze sulla neve, che non potranno più essere utilizzati a causa delladegli impianti " spiega il ...Nuovo stop agli impianti sciistici fino al 5 marzo. Altro duro colpo per le località turistiche di montagna. “Avremmo potuto salvare la stagione con il turismo familiare di zona e controllato; ora pos ...Non so se ve ne siete accorti, ma la scienza è passata dall’essere riferimento e àncora di salvezza a qualcosa di antipatico e fastidioso. I virologi non sono più “esperti”, ma “saccenti”. Se nella pr ...