Boscaglia: "Classifica? Testa solo alla Turris, tre punti come ossigeno puro"

Manca sempre meno a Palermo-Turris. Archiviato il convincente successo contro il Bisceglie, il Palermo è pronto a tornare in campo per affrontare gli uomini di Franco Fabiano nel match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, in programma domani pomeriggio allo stadio "Amerigo Liguori". Impegno analizzato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

"Classifica? Non sono nella testa dei giocatori, il messaggio è che non dobbiamo guardarla e non pensare a come sia corta. Farlo significa distogliere l'attenzione dalla partita. Sappiamo che con una sconfitta rischi di andare fuori dai playoff e con una vittoria puoi fare un passo avanti. I tre punti sarebbero ossigeno puro."

