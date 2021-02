Bayern Monaco | Flick e i rivali in Champions | «PSG e City | occhio al Siviglia»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Hansha parlato delledelinLeague, ma ha tirato anche le somme dal suo arrivo in Baviera Hans, allenatore del, in una lunga intervista a France Football ha parlato delleinLeague dei Bavaresi tirando anche le somme del suo primo anno in Germania in cui ha vinto tutto.LEAGUE – «Il Manchesterè in una forma incredibile, ha un gioco impressionante e suscita molto rispetto e ammirazione. Il Paris-Saint-Germain è ancora una volta tra i favoriti con un grande potenziale, rappresentato in particolare da Neymar e Mbappé. Apprezzo molto quello che sta facendo ilcon il suo ...

DiMarzio : #BayernMonaco, parla #Rummenigge tra #UCL e futuro - pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - pisto_gol : Battendo per 1:0 ( gol di Pavard) i messicani del Tigres il Bayern Monaco ha conquistato il Mondiale per Club , 6^t… - Vittoriog82 : RT @mirkonicolino: Dopo Tottenham, Manchester City e Bayern Monaco, arriva il documentario di #AmazonPrime anche sulla #Juventus: i dettagl… - stelle_tre : RT @mirkonicolino: Dopo Tottenham, Manchester City e Bayern Monaco, arriva il documentario di #AmazonPrime anche sulla #Juventus: i dettagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Nel corso della prossima le altre gare d'andata, fra cui quelle che vedranno impegnate le italiane: la Lazio in casa contro il, l' Atalanta contro il Real Madrid . Infine, dal 9 marzo ...In campo, la prossima settimana, Lazio -, martedì 23 febbraio alle ore 21 (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Atalanta - Real Madrid , mercoledì 24 febbraio alle ore 21 (diretta ...Hans Flick ha parlato delle rivali del Bayern Monaco in Champions League, ma ha tirato anche le somme dal suo arrivo in Baviera Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, in una lunga intervista a Fran ...I bavaresi agguanto il pareggio in un match complicato di Bundes: i giocatori sono parsi affaticati e meno brillanti del solito Lazio, il Bayern accusa stanchezza Il Bayern Monaco, forse per la prima ...