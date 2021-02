Batterie, Italvolt realizzerà una Gigafactory in Italia. Sarà la più grande d’Europa (Di martedì 16 febbraio 2021) L’investimento complessivo di Italvolt è di 4 miliardi di euro. Si parte nel 2024 e la progettazione è affidata a Pininfarina. 300.000 metri quadri, fino a 70 GWh e 15.000 posti di lavoro. Numeri impressionanti per la più grande fabbrica europea di Batterie per l’automotive che nascerà in Italia... Leggi su dday (Di martedì 16 febbraio 2021) L’investimento complessivo diè di 4 miliardi di euro. Si parte nel 2024 e la progettazione è affidata a Pininfarina. 300.000 metri quadri, fino a 70 GWh e 15.000 posti di lavoro. Numeri impressionanti per la piùfabbrica europea diper l’automotive che nascerà in...

