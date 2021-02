Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2021 ore 16:30 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2021 ORE 16:20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO ANULARE FILE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E CIAMPINO. SULLA COLOMBO ANCORA CODE VERSO IL RACCORDO TRA VIA DI ACILIA E MALAFEDE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE È ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio. SONO 14 LE LINEE “S”, NELLE FASCE ORARIE 7-10 E 16-19 CON UNA FREQUENZA DI 7 MINUTI DAL LUNEDI AL VENERDI. IL SABATO IN FASCIA 7-10 PREVISTO UN POTENZIAMENTO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA E IN PROVINCIA DI RIETI. DA ERICA TERENZI E ASTRALINFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021)DEL 15 FEBBRAIOORE 16:20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE FILE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E CIAMPINO. SULLA COLOMBO ANCORA CODE VERSO IL RACCORDO TRA VIA DI ACILIA E MALAFEDE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE È ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. SONO 14 LE LINEE “S”, NELLE FASCE ORARIE 7-10 E 16-19 CON UNA FREQUENZA DI 7 MINUTI DAL LUNEDI AL VENERDI. IL SABATO IN FASCIA 7-10 PREVISTO UN POTENZIAMENTO ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA E IN PROVINCIA DI RIETI. DA ERICA TERENZI E ASTRALINFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO ...

VIABILITÀ DEL 15 FEBBRAIO 2021 ORE 15:20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI ROMA. I ...

