Verona | Lasagna | «Cerco di migliorarmi | il gol arriverà»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Kevin, attaccante del, ha parlato dopo la vittoria sul Parma: ecco le sue dichiarazioni sulla prestazione della squadra Kevinè stato autore di una bella gara contro il Parma. L’attaccante del, arrivato dall’Udinese nella sessione invernale di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. «Abbiamo fatto una grande rimonta con grande spirito di squadra. Sono tre punti pesanti dopo tre sconfitte. Il gol, mi sto trovando in allenamento, ci vuole qualche settimana per entrare nel gioco ma sto cercando di. Avevamo tante assenze, è stato bello lo spirito di squadra, siamo stati bravi». Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Veron a, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: 'doveva giocare a prescindere dall'infortunio di Kalinic. Ha ampissimi margini di miglioramento. Il campo era brutto e gli è saltata la palla male ma poteva fare gol. E' venuto con una grande ...Commenta per primo Hellas- Parma 2 - 1 Sepe 6: sul primo gol forse poteva azzardare l'uscita, anche se tiene poi in ... Premiata la caparbietà) Bani 5,5:dalle sue parti lo salta spesso ...Altro problema fisico nel corso di Verona-Parma: questa volta è il difensore dei ducali, Osorio, costretto ad abbandonare il campo Il difensore venezuelano del Parma, Osorio, è costretto al cambio al ...Ivan Juric ha commentato la vittoria ottenuta contro il Parma, in occasione della 22a giornata di Serie A: le parole del tecnico del Verona.