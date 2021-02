VERETOUT, RINCORSA IN DOPPIA CIFRA (Di lunedì 15 febbraio 2021) Jordan VERETOUT nasce ad Ancenis il 1 marzo del 1993, è un centrocampista francese, attualmente in forza alla Roma. Si avvicina al mondo del calcio giocando nei pulcini dell’AS Belligné, cresce poi nel Nantes arrivando all’età di dieci anni fino ad ottenere 143 presenze in prima squadra, suddivise tra Ligue2 e Ligue1. Nel luglio del 2015 vola in Premier League, c’è l’Aston Villa ad attenderlo, ma l’avventura britannica non è fortunata: i Villains retrocedono e Jordan non va d’accordo con il tecnico Sherwood. Nell’agosto dell’anno seguente viene ceduto in prestito al Saint-Etienne, chiude la stagione con 35 presenze e 3 gol.Jordan, dopo l’ottima stagione in Francia, contattato dalla Fiorentina, non indugia un attimo e dà la sua disponibilità: è troppa la voglia di misurarsi nel campionato più tattico del mondo. A Firenze mette in mostra tutte le sue capacità e va in gol ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Jordannasce ad Ancenis il 1 marzo del 1993, è un centrocampista francese, attualmente in forza alla Roma. Si avvicina al mondo del calcio giocando nei pulcini dell’AS Belligné, cresce poi nel Nantes arrivando all’età di dieci anni fino ad ottenere 143 presenze in prima squadra, suddivise tra Ligue2 e Ligue1. Nel luglio del 2015 vola in Premier League, c’è l’Aston Villa ad attenderlo, ma l’avventura britannica non è fortunata: i Villains retrocedono e Jordan non va d’accordo con il tecnico Sherwood. Nell’agosto dell’anno seguente viene ceduto in prestito al Saint-Etienne, chiude la stagione con 35 presenze e 3 gol.Jordan, dopo l’ottima stagione in Francia, contattato dalla Fiorentina, non indugia un attimo e dà la sua disponibilità: è troppa la voglia di misurarsi nel campionato più tattico del mondo. A Firenze mette in mostra tutte le sue capacità e va in gol ...

A sbloccare il match è l'incornata al 5 di Veretout, bravo a raddoppiare su rigore al 26. Nella ... la seconda per rafforzare la sua rincorsa alla zona Champions e allungare una serie di vittorie ...

...squadra di Fonseca rialza la testa calando il tris sull'Udinese all'Olimpico nel segno di Veretout, ... Per Fonseca ottava vittoria casalinga e tre punti preziosi per la rincorsa Champions, nonché il ...

La Roma dimentica il ko con la Juventus e si vendica riprendendosi il terzo posto in classifica, approfittando del successo del Napoli sui ...

La Roma dimentica il ko con la Juventus e si riprende il terzo posto in classifica, approfittando del successo del Napoli sui bianconeri. La squadra di ...

