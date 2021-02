Verde pubblico, piantati 90 alberi a via Napoli al rione Libertà (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuovo intervento sul Verde cittadino questa mattina al rione Libertà. Infatti a via Napoli sono state messe a dimora nuove essenze arboree lungo il rione. Si tratta di 90 prunus che sono stati piantati su tutta via Napoli. L’intervento è stato curato a titolo gratuito dalla ditta Barretta Garden. Il lavoro, iniziato nella giornata di sabato, è stato completato questa mattina. Questo genere di piante della famiglia delle rosacee è solo una parte del lavoro che sarà poi implementato la settimana prossima in via Cocchia e anche a piazza San Modesto. L’assessore comunale all’Ambiente Gerardo Giorgione subito dopo il suo insediamento aveva fatto capire come era sua intenzione abbellire anche il rione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuovo intervento sulcittadino questa mattina al. Infatti a viasono state messe a dimora nuove essenze arboree lungo il. Si tratta di 90 prunus che sono statisu tutta via. L’intervento è stato curato a titolo gratuito dalla ditta Barretta Garden. Il lavoro, iniziato nella giornata di sabato, è stato completato questa mattina. Questo genere di piante della famiglia delle rosacee è solo una parte del lavoro che sarà poi implementato la settimana prossima in via Cocchia e anche a piazza San Modesto. L’assessore comunale all’Ambiente Gerardo Giorgione subito dopo il suo insediamento aveva fatto capire come era sua intenzione abbellire anche il...

c_appendino : ?? Buona domenica, Torino! In questo video vi portiamo al Parco Colonnetti, dove stiamo portando avanti un'ulterior… - StefanoLindner : RT @VillasantaComun: Partito il programma di manutenzione del verde pubblico: interventi su 522 piante, anche in tree climbing. Dettagli qu… - bepipezzulli : #Leeds e #Londra saranno la sede di un mercato specializzato in finanza e investimenti green. ???? ha annunciato ques… - VillasantaComun : Partito il programma di manutenzione del verde pubblico: interventi su 522 piante, anche in tree climbing. Dettagli… - VillasantaComun : Notizie: Manutenzione verde pubblico -