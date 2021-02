Variante inglese, appello dei presidi: serve la doppia mascherina (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Studenti a scuola, ma con la doppia mascherina. È la proposta dell’Associazione presidi per cercare di limitare la diffusione della Variante inglese negli istituti. Una proposta che arriva dopo il vertiginoso aumento dei contagi in alcune regioni italiane proprio all’interno della scuola. L’Associazione dei presidi ha scritto una lettera a tutti i dirigenti scolastici. Si legge: «Si raccomanda di valutare l’utilizzo per docenti e studenti della doppia mascherina, facendo riferimento alla struttura commissariale dell’emergenza, con l’obiettivo di limitare ulteriormente i rischi e assicurare le lezioni in presenza nella massima sicurezza». L’organizzazione dei dirigenti denuncia poi “la scarsa qualità di alcune forniture di ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Studenti a scuola, ma con la. È la proposta dell’Associazioneper cercare di limitare la diffusione dellanegli istituti. Una proposta che arriva dopo il vertiginoso aumento dei contagi in alcune regioni italiane proprio all’interno della scuola. L’Associazione deiha scritto una lettera a tutti i dirigenti scolastici. Si legge: «Si raccomanda di valutare l’utilizzo per docenti e studenti della, facendo riferimento alla struttura commissariale dell’emergenza, con l’obiettivo di limitare ulteriormente i rischi e assicurare le lezioni in presenza nella massima sicurezza». L’organizzazione dei dirigenti denuncia poi “la scarsa qualità di alcune forniture di ...

