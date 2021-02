Uno sguardo lungo sui movimenti e la politica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Che cosa sono i movimenti sociali e come sono cambiati dal dopoguerra a oggi? Quale rapporto hanno con la politica istituzionale e i partiti, nel quadro italiano e internazionale? Un dialogo tra Luciana Castellina e Donatella della Porta Il 12 febbraio 2021 prendeva forma il governo Draghi, un esempio classico di politica “dall’alto”. Nelle stesse ore, la possibilità di una politica “dal basso” era al centro del dialogo online organizzato dalla Scuola Normale Superiore fra Luciana Castellina, l’intellettuale comunista che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Che cosa sono isociali e come sono cambiati dal dopoguerra a oggi? Quale rapporto hanno con laistituzionale e i partiti, nel quadro italiano e internazionale? Un dialogo tra Luciana Castellina e Donatella della Porta Il 12 febbraio 2021 prendeva forma il governo Draghi, un esempio classico di“dall’alto”. Nelle stesse ore, la possibilità di una“dal basso” era al centro del dialogo online organizzato dalla Scuola Normale Superiore fra Luciana Castellina, l’intellettuale comunista che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ElenarussoTW : Non riesco a distogliere lo sguardo dai cieli che mi avvolgono.Muto per la paura e agitato solo uno spiazzato esser… - Vale22046 : RT @alycecappellaio: L'attrazione non ha un perché, scatta. Può derivare dalla mente, da uno sguardo, dall'odore della pelle. Non esistono… - FrancoBove1965 : @antonellatonon1 @neap_psycho Eddai, basta ragionarci su?? Tra l'altro (sto dando uno sguardo alle risposte) ci sono… - jeffoncehp : @margotoncehp Si qui a Storybrooke facciamo un gelato buonissimo *conferma lanciando uno sguardo distratto alla gelateria dietro di loro* - SalaLettura : RT @AlmiraUva: #ParlandoDamore #SalaLettura Uno sguardo casuale fu l'origine di un cataclisma d'amore che mezzo secolo dopo non era ancor… -