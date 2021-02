Tabellone femminile Australian Open 2021: risultati e aggiornamenti. Naomi Osaka ai quarti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Signore e signori, ci siamo. Da oggi si farà sul serio e nel Tabellone femminile degli Australian Open 2021, primo Slam del tennis di quest’anno, il tema è uno: incertezza. La 95ma edizione del Major oceanico è accompagnata dal punto di domanda perché nel Tabellone “rosa” non vi è “la giocatrice” e “la candidata numero uno” per aggiudicarsi il titolo Australiano. Di seguito i risultati del Tabellone femminile in aggiornamento. Tabellone femminile Australian Open 2021 quarti DI FINALE Parte alta Barty (AUS) (1) o Rogers (USA)-Mertens (BEL) (18) o Muchova (CZE) (25) Brady (USA) (22)-Pegula (USA) Parte bassa Hsieh ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Signore e signori, ci siamo. Da oggi si farà sul serio e neldegli, primo Slam del tennis di quest’anno, il tema è uno: incertezza. La 95ma edizione del Major oceanico è accompagnata dal punto di domanda perché nel“rosa” non vi è “la giocatrice” e “la candidata numero uno” per aggiudicarsi il titoloo. Di seguito idelin aggiornamento.DI FINALE Parte alta Barty (AUS) (1) o Rogers (USA)-Mertens (BEL) (18) o Muchova (CZE) (25) Brady (USA) (22)-Pegula (USA) Parte bassa Hsieh ...

