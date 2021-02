Stop allo sci in extremis: non si apre fino al 5 marzo. L’ira degli operatori (Di lunedì 15 febbraio 2021) Maledetta variante inglese del Covid. È lei che ferma in exstremis la riapertura dello sci da oggi, 15 febbraio e la rinvia al 5 marzo, ovvero al naturale scadere del Dpcm. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Maledetta variante inglese del Covid. È lei che ferma in exstremis la riapertura dello sci da oggi, 15 febbraio e la rinvia al 5 marzo, ovvero al naturale scadere del Dpcm.

Agenzia_Ansa : VIDEO Covid, stop allo sci fino al 5 marzo. Per il Comitato tecnico scientifico non ci sono piu' le condizioni per… - repubblica : ?? Il ministro Speranza firma stop allo sci fino al 5 marzo - sole24ore : Speranza ordina in extremis lo stop allo sci fino al 5 marzo. Lega: ora più ristori, non bastano 4,5 miliardi… - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO Covid, stop allo sci fino al 5 marzo. Per il Comitato tecnico scientifico non ci sono piu' le condizioni per riapri… - peterkama : cirio : questo stop allo sci e' un danno gravissimo #lastampa -