Starship di Elon Musk dimostra quanto difficile sia andare su Marte

(Di lunedì 15 febbraio 2021)SN9 non è riuscita ad atterrare. Sembrava quasi fatta ma uno dei tre motori Raptor non si è acceso correttamente e così il nuovo prototipo della Space X ha fatto la stessa fine del modello precedente, SN8 (nel filmato metto a confronto visivo gli atterraggi dei modelli SN8 e SN9). Poco male perché l’azienda diè già in procinto di testare in volo il modello successivo SN10 mentre l’altro nuovissimo prototipo, SN11, è ormai quasi stato completato. Quello che stiamo vedendo conè il paradigma della scienza: testare, fallire, testare ancora, fallire ancora, perseverare e, alla fine, ottenere il progresso. Cosa non ha permesso a SN9 di atterrare L’azienda, attraverso il sito ufficiale, ha fatto sapere che il tentativo di atterraggio non è andato a buon fine per la non accensione di uno dei ...